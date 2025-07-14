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 | Dilek Ulusan

Kalp krizi geçiren Nazan Öncel hastanede Vertigo'yu yazdı

Pop müziğin usta ismi Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yazdığı yeni şarkısı “Vertigo”yu dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Kalp krizi geçiren Nazan Öncel hastanede Vertigo'yu yazdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:15

Nazan Öncel 8 Mayıs’ta “Emekter kalbim bir şaka yaptı sanırım” diyerek hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı daha sonra ise sosyal medya hesabından kalbine iki stent takıldığını açıkladı. Nazan Öncel hastane odasında yazdığı şarkıyı ise yayınlamaya hazırlanıyor.

NAZAN ÖNCEL KALP KRİZİ GEÇİRDİ, VERTİGO ŞARKISINI YAZDI

geçirdiğini "Her şey bir kalp çarpıntısıyla başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. * İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim. sözleriyle duyuran Nazan Öncel, yoğun tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu.

Kalp krizi geçiren Nazan Öncel hastanede Vertigo'yu yazdı

Yoğun bakım sürecinde kalp damarlarına iki stent takılan sanatçının “Hayata bir çalım daha attım, yazmasam olmazdı” dediği Vertigo ise hayranları tarafından merak edildi.

Kalp krizi geçiren Nazan Öncel hastanede Vertigo'yu yazdı
ETİKETLER
#şarkı
#kalp krizi
#Nazan Öncel
#Stent
#Vertigo
#Magazin
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