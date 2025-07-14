Kalp krizi geçiren Nazan Öncel hastanede Vertigo'yu yazdı

Nazan Öncel 8 Mayıs’ta “Emekter kalbim bir şaka yaptı sanırım” diyerek hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı daha sonra ise sosyal medya hesabından kalbine iki stent takıldığını açıkladı. Nazan Öncel hastane odasında yazdığı şarkıyı ise yayınlamaya hazırlanıyor.

NAZAN ÖNCEL KALP KRİZİ GEÇİRDİ, VERTİGO ŞARKISINI YAZDI

Kalp krizi geçirdiğini "Her şey bir kalp çarpıntısıyla başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. * İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim. sözleriyle duyuran Nazan Öncel, yoğun tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu.

Yoğun bakım sürecinde kalp damarlarına iki stent takılan sanatçının “Hayata bir çalım daha attım, yazmasam olmazdı” dediği şarkı Vertigo ise hayranları tarafından merak edildi.