Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel siber zorbalara karşı harekete geçti!

16 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:06

Kan Çiçekleri dizisiyle gündemden düşmeyen genç oyuncu Yağmur Yüksel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip oyuncu Yağmur Yüksel, siber zorbalığa karşı harekete geçti.

YAĞMUR YÜKSEL, SİBER ZORBALARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Yağmur Yüksel'in avukatı oyuncuya hakaret eden sayfalar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Müvekkilim Yağmur Yüksel’e yönelik olarak sosyal medya üzerinden mesnetsiz, hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal edecek derecede kötüleşebilen kişilerin cezasız kalmaması adına sürecin takipçisi olduğumuzu, süreç içerisinde yaşanacak gelişmelerden siz kamuoyunu bilgilendireceğimizi ve en önemlisi Yağmur Yüksel’in yalnız olmadığını bilgilerinize sunarım. Yağmur Yüksel vekili Av. Volkan Alkılıç….” ifadelerine yer verildi.