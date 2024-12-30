Kanser tedavisi gören Tanyeli son sağlık durumunu açıkladı!

30 Aralık 2024 14:47 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:47

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi paylaştı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Tanyeli, "Yılbaşında inşallah evimde çocuklarımla olacağım" dedi.

Sahne adı Tanyeli olan Öznur Kral, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyor. Birçok kez ameliyat olan Tanyeli, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından video paylaştı. Tanyeli, son sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla da sevenlerinin yüzünü güldürdü.

TANYELİ'DEN YENİ HABER

Sosyal medya hesabından video paylaşan Tanyeli, "Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor." dedi.

ZARA, TANYELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Zara'nın hastanede kendisini ziyaret ettiğini belirten Tanyeli, "Zara başka Zara ,kalbimde gonca gülü solmayan Zara .Bu Zara öyle bir yara içimde ,varlığına şükürle beni ağlatan.. Zekası ile istese ,pabucu ters giydirir ama öyle zarif ,öyle yüce gönüllüdür ki .. Ah bu Zara ne kadar özlemişim gül yüzünü ,beni hiç yalnız bırakmayan canım Zara ,bugünde gördüm gül yüzünü canım Zara'm" dedi.

2,5 AYDA 54 KİLO VERDİ

Tanyeli, zayıflığı hakkında ise, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.