Kanserle mücadele eden Irmak Ünal'ın son haline yorum yağdı

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı. Çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecini paylaşmıştı.

KANSERLE MÜCADELE EDEN IRMAK ÜNAL SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı Cihan Ünal'ın kızı olarak tanınan Irmak Ünal bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Irmak Ünal şimdi de son haliyle gündem oldu.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almış ve çocuklarıyla birlikte 2021 yılında Bali'ye yerleşmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden paylaşırken geçtiğimiz aylarda meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Kısa saçlarıyla birlikte paylaşım yapan Irmak Ünal, ‘Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü… Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.’ dedi.

IRMAK ÜNAL'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yaşamını Bali'de sürdüren Irmak Ünal, kanser tedavisini sonrası değişimini de sosyal medya hesabından paylaştı. Ünal'a sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.