Kanserle savaşan Ankaralı Turgut tanınmaz halde! Vefasızlığa sitem etti

12 Eylül 2024 16:53 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:23

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı.1,5 ayda 13 kilo veren Ankaralı Turgut, akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak ekonomik nedenlerle ilaçları satın alamadığını açıkladı.

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut, 1,5 ayda 13 kilo verdi. İğne ipliğe dönen Ankaralı Turgut lakabıyla bilinen Turgut Karataş, bu zorlu süreçte kendisini arayıp sormayan arkadaşlarına sitem etti. Kullanması gereken ilaçları pahalı olduğu için alamadığını belirten ünlü türkücü​, "Şimdi o ilacı olmak için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira." dedi.

KANSERLE SAVAŞAN ANKARALI TURGUT : İLAÇLARIMI ALAMIYORUM

Haftalardır kanser​ tedavisi gören 61 yaşındaki Ankaralı Turgut ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1,5 aya yakın yattım. 12-13 kilo falan verdim. Bende 3 ay içerisinde oluşan bir şey" dedi. Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten Ankaralı Turgut, "Şimdi o ilacı olmak için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira. Çok para kazanan sanatçı değilim bu ülkede. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Kaç trilyonluk insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

VEFASIZLIĞA SİTEM ETTİ

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut, sanat camiasının vefasızlığına sitem ederek, "Sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Yani ne varlığına güven diyor ne sağlığına güven. Onun için gönül kırgınlığım sadece sanat camiasındaki insanlara var. Sevenlerim benden hayır dualarını eksik etmesin. Her şeyin başı sağlık." dedi.

TÜRKÜLERİNİ KULLANIP TELİF ÖDENMEMESİNE İSYAN ETTİ

Yabancı filmlerde türkülerinin izinsiz kullanıldığı ancak kendisine telif ödenmediğini söyleyen Turgut Karataş, "Orada benim şarkılarım tıklanıyor ama bana bir şey gelmiyor. Gelir olmayınca ne olacak? Mecburen maddi sıkıntı çekiyorsun" dedi. Avrupa firması, MESAM'a telif haklarının ödendiğini söylerken MESAM kendilerine bir ödeme yapılmadığını belirtti. Ünlü türkücü​ de şarkılarını izinsiz kullanan firmaya dava açtı.