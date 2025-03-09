Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı! Şimdiki halini gören gözlerine inanamıyor

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin rol aldığı Kapıcılar Kralı halen beğeniyle izleniyor. Kapıcılar Kralında, 'Seyit'in oğlu İbram' karakteriyle hafızalara kazınan Soner Yağız’ın değişimi şaşırtı.

SEYİT'İN OĞLU İBRAM

1976 yılında çekilen Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen izleyicisini güldürmeye devam ediyor. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan filmde, Kemal Sunal zeki ve kurnaz kapıcı Seyit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

ŞİMDİLERDE 50'Lİ YAŞLARINDA

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız. Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti. Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirmişti.

Kemal Sunal'ın "Kapıcılar Kralı" filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman filmin çekildiği apartmanın önünde buluşmuştu.