Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı! Rojda Demirer ve Mehtap Bayri yalnız bırakmadı

Karaciğer nakli için hastanede tedavi altında tutulan Ufuk Özkan için uygun donör aranıyor. Kardeşi Umut Özkan test sonuçlarının olumsuz çıktığını belirtirken, ünlü isim Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Ufuk Özkan'ı ziyaret edenler arasında Rojda Demirer ve Mehtap Bayri de yer aldı.

UFUK ÖZKAN'I ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hastaneden uygun donörün bulunmasını bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ı arkadaşları yalnız bırakmadı. İlk olarak Geniş Aile dizisi oyuncuları ünlü ismi ziyaret etmiş ve paylaşıma beğeni ve yorum yağmıştı.

Ufuk Özkan'ı son olarak ziyaret eden isimler ise Rojda Demirer, Mehtap Bayri ve Hamdi Alp oldu. Rojda Demirer ile Ufuk Özkan Geniş Aile dizisinde birlikte rol adı.

UFUK ÖZKAN'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Oldukça zayıfladığı gözlemlenen Ufuk Özkan'ın moralinin ise yerinde olduğu görüldü. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan ise, Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir.