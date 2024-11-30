Kardeşlerim dizisinde Bahar'a transfer! İki oyuncu birden geliyor

30 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:49

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin kadrosuna son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Melis Minkarı ve Fırat Altunmeşe dahil oluyor. İki genç oyuncunun hayranları şimdiden sosyal medyada yorum ve beğeni yağdırdı.

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Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla adından söz ettiren Bahar dizisi yeni sezonda izlenme rekoru kırıyor. Yeni bölümlerde yeni senaryosuyla da izleyiciyi şaşırtacak diziye 2 oyuncu birden katılıyor.

BAHAR DİZİSİNE 2 OYUNCU BİRDEN DAHİL OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Bahar dizisine iki genç oyuncu konuk oluyor. Bir süredir setlerden uzak olan Fırat Altunmeşe ile Kardeşlerim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Melis Minkari “Bahar”da rol alacak.

İki genç oyuncu dizide iki bölüm rol alacak. Melis Minkari fenomen dizinin hikâyesine bir şarkıcıyı, Fırat Altunmeşe de onun evlenmeye hazırlandığı genç rolleriyle katılacak.