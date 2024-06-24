Karsu'dan bekarlığa veda partisi! Karelere beğeni yağdı

24 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:34

Şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi almıştı. Uzun süredir düğün hazırlıklarıyla ilgilenen Karsu, önümüzdeki hafta sonu evleniyor. Şarkıcının bekarlığa veda partisi ise sosyal medyada ilgi gördü.

KARSU'DAN BEKARLIĞA VEDA

Hollanda'da büyüyen Karsu, yılın çoğu dönemini orada geçiriyor. Jest Oldu, Sonunda, İtiraf ve Siyah gibi şarkılarla tanınan Karsu, 300 kişilik kır düğünü ile evlenecek. Karsu, düğününe Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti. Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.