Karsu'dan bekarlığa veda partisi! Karelere beğeni yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:34
Şarkıcı Karsu, geçtiğimiz yıl evlenme teklifi aldığı Mike Schrama ile bu ay sonu evleniyor. jest Oldu şarkısıyla üne kavuşan Karsu Dönmez, bekarlığa veda partisi düzenledi.
Şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi almıştı. Uzun süredir düğün hazırlıklarıyla ilgilenen Karsu, önümüzdeki hafta sonu evleniyor. Şarkıcının bekarlığa veda partisi ise sosyal medyada ilgi gördü.
KARSU'DAN BEKARLIĞA VEDA
Hollanda'da büyüyen Karsu, yılın çoğu dönemini orada geçiriyor. Jest Oldu, Sonunda, İtiraf ve Siyah gibi şarkılarla tanınan Karsu, 300 kişilik kır düğünü ile evlenecek. Karsu, düğününe Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti. Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.
Kaynak: TGRT Haber