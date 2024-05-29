Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Gülşah Çomoğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi

29 May 2024 14:58 - Güncelleme : 29 May 2024 15:11

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 2 yaşında kızı bulunan oyuncunun 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

CEREN KARAKOÇ ACI HABERİ DUYURDU

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

İlk olarak günlük dizi Unutma Beni'de rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, daha sonra ise Aşkın Bedeli isimli dizide rol aldı. Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakteri ve Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakteriyle de seyirci karşısına çıktı.