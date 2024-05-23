Kate Middleton’a hakaret niteliğinde dergi kapağı! ‘Kim bu’ dedirtti

23 May 2024 16:04 - Güncelleme : 23 May 2024 16:04

İki yıl önce Charles’ın verdiği davette çekilen fotoğrafın portresi yapıldı. Kate’e hiç benzemeyen portre, dergi kapağına da konulunca büyük ses getirdi. Kate’e benzemeyen portreye eleştiri yağdı.

KATE MIDDLETON'UN HAYRANLARI ELEŞTİRİ YAĞDIRDI

2011 yılında Prens William ile evlenerek aileye giren Kate Middleton'ın ilk resmi portresi ise bu gösterişli günden iki yıl sonra ortaya çıktı. Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ve kameralardan uzak duran Kate Middleton'ın yeni bir portresi ortaya çıktı. Sosyal medyada derginin kapağında yer alan portreye eleştiri yağdı. Eleştiriler arasında “Bu Kate değil, Uzakdoğu prensesi”, “Beyaz elbisesi olmasa asla Kate olduğunu anlamazdım” yer aldı.