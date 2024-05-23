Kate Middleton’a hakaret niteliğinde dergi kapağı! ‘Kim bu’ dedirtti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 16:04 - Güncelleme : 23 May 2024 16:04
Sağlık sorunlarıyla uğraşan Galler Prensesi Kate Middleton son günlerde Zambiyalı ressam Hannah Uzor’un çizdiği ve dergi kapağına konulan portre ile gündemde. Kate’ hiç benzemeyen portre, ünlü ismin hayranlarını şok etti.
İki yıl önce Charles’ın verdiği davette çekilen fotoğrafın portresi yapıldı. Kate’e hiç benzemeyen portre, dergi kapağına da konulunca büyük ses getirdi. Kate’e benzemeyen portreye eleştiri yağdı.
KATE MIDDLETON'UN HAYRANLARI ELEŞTİRİ YAĞDIRDI
2011 yılında Prens William ile evlenerek aileye giren Kate Middleton'ın ilk resmi portresi ise bu gösterişli günden iki yıl sonra ortaya çıktı. Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ve kameralardan uzak duran Kate Middleton'ın yeni bir portresi ortaya çıktı. Sosyal medyada derginin kapağında yer alan portreye eleştiri yağdı. Eleştiriler arasında “Bu Kate değil, Uzakdoğu prensesi”, “Beyaz elbisesi olmasa asla Kate olduğunu anlamazdım” yer aldı.
Kaynak: TGRT Haber