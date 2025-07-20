Katy Perry konserinde herkesi korkuttu! Düşmekten son anda kurtuldu

Ünlü oyuncu Orlando Bloom'dan ayrılan ABD'li şarkıcı Katy Parry, turne kapsamında konser vermeye devam ediyor.ç Dün akşam San Francisco'da sahne alan şarkıcı havada büyük panik yaşadı.

'Lifetimes' isimli dünya turnesi kapsamında sevenleriyle buluşan ünlü isim, bindiği kelebek figürünün arızalanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Havada bir anda neye uğradığını şaşıran şarkıcı hemen kendini toparladı.

'Roar' şarkısını seslendirdiği sırada üzerinde olduğu kelebek figürü aniden eğilip hafifçe alçalan Perry, kalabalığın üzerine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şarkıyı durduran ve kendini toparladıktan sonra performansına devam eden ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.