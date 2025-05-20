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 | Dilek Ulusan

Katy Perry konserini yarıda kesip seyircisini azarladı! Nedeni kısa sürede anlaşıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, son konserinde sinirlerine hakim olamadı. Şarkısını yarıda kesen Katy Perry, izleyicisini azarladı. Gerginliğin nedeni ise kısa sürede anlaşıldı.

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Katy Perry konserini yarıda kesip seyircisini azarladı! Nedeni kısa sürede anlaşıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 16:10

Katy Perry, yere çömelerek diyalog içine girdiği bir seyirciyi, nişanlısı Orlando Bloom'a defalarca özel mesajlar göndermekle suçladı. Müziği yarıda kesen Katy Perry, adının Kylie olduğu öğrenilen kişiye; "Neden burada olduğunu biliyorum. Dinle, eğer sevgilime özelden mesaj atmaya devam edersen... Bunu aylardır, Las Vegas'tan beri yapıyorsun. Beni sahnede görmeye gelmemişsin" diye çıkıştı.

KATY PERRY SEYİRCİSİNİ AZARLADI

Diğer seyirciler de Katy Perry'yi desteklediklerini belli ederken, ünlü şarkıcı sözlerine; "Sevgilimle mesajlaşmaya devam edersen seni buradan çıkaracağım. Cidden, kendi hayatına devam et" dedi. Katy Perry, daha sonra, nişanlısı Orlando Bloom'u kastederek; "Seni istemiyor Kyle. Onun eşi benim. Ben onunum, o da benim. Uzak dur" diye sesini yükseltti.

Katy Perry konserini yarıda kesip seyircisini azarladı! Nedeni kısa sürede anlaşıldı

Sahneye yakın duran Kyle, arkadaşlarına dönerken şaşkın görünüyordu. Katy Perry'nin bu çıkışının, 2024'te yayınladığı 'I'm His, He's Mine' (Ben Onunum, O da Benim) şarkısına başlamadan önce seyircilerle etkileşim kurma aracı olarak kullandığı bir mizansen olduğu anlaşıldı.

Katy Perry konserini yarıda kesip seyircisini azarladı! Nedeni kısa sürede anlaşıldı

Katy Perry, çoğunlukla olumsuz eleştiriler aldığı yedinci albümü sonrası verdiği konserde gösterişli bir şov sergiledi. Birden fazla kostüm giyen Perry, bir ara sahnede iplerle asılı kaldı.

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