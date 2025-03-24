Katy Perry Taylor Swift ile karşılaştırıldı, sonu hüsran oldu! Konserleri iptal edilebilir

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, dünya turnesi için tüm hazırlıklarını yaptı. Biletlerin büyük bir kısmı satılmayınca Katy Perry, zor bir karar verdi.

Dark Horse, Roar, Last Friday Night gibi şarkılarla beğeni toplayan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, son turnesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Turnesi rekorlar kıran Taylor Swift ile karşılaştırılan Katy Perry'nin biletleri satılmadı.

KATY PERRY'NİN BİLETLERİ SATILMADI

Turne kapsamında tam 83 şehirde konser verecek olan 40 yaşındaki ABD'li yıldız, ilk konserini 23 Nisan'da Mexico City'de, son konserini de 11 Kasım'da Madrid'de verecek. Katy Perry'nin geçen ay itibarıyla satışa çıkan 13 Mayıs'ta yapılması planlanan Minneapolis konseri için koltukların yüzde 70'i satılmadı. Kuzey Carolina, Raleigh'deki bir konser için koltukların yüzde 60'ı boş. Prag ve Budapeşte gibi bazı Avrupa şehirlerinde de çok az bilet satıldığı öğrenildi.

Katy Perry ilk konser bilgilerini paylaştığında Eras turnesi kapsamında rekorlar kıran Taylor Swift ile karşılaştırılan Katy Perry, büyük hayal kırıklığına uğradı. Katy Perry satılmayan biletler nedeniyle bazı konserlerini iptal etmek durumunda kaldı.