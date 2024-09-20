Kavak Yelleri oyunları Pelin Karahan ve Ceren Moray'dan beklenen fotoğraf geldi

20 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:33

Kavak Yelleri dizisinde rol alan Pelin Karahan ile Ceren Moray yıllar sonra Kirli Sepeti dizisinde birlikte rol aldı. Kavak Yelleri dizisinde başrol oynayan iki isim yıllar sonra aynı projede buluştu. İkilinin birlikte beklenen karesini Pe

Başrolünde Aslı Enver​, Pelin Karahan​, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci'nin başrolünde yer aldığı Kavak Yelleri dizisi 2011 yılında final yaptı. Dizideki oyuncular Pelin Karahan ve Ceren Moray​ yıllar sonra aynı dizide buluştu.

CEREN MORAY VE PELİN KARAHAN TEKRAR AYNI DİZİDE

Kavak Yelleri dizisinde Su karakteriyle yer alan Ceren Moray ve Aslı rolüyle yer alan Pelin Karahan yıllar sonra Kirli Sepeti dizisinde buluştu. Ceren Moray dizide geçtiğimiz sezon da yer alırken, Pelin Karahan ise diziye bu sezon dahil oldu. Pelin Karahan, Ceren Moray ile çektiği kareyi, "Madem öyle" notuyla paylaştı.

DAĞHAN KÜLEGEÇ VE İBRAHİM KENDİRCİ DE BULUŞTU

Başrolünde Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci'nin yer aldığı Kavak Yelleri dizisi, 2011 yılında final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medyada iki oyuncunun beyazlamış saçlarını görenler, Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya repliği ile yorum yazdı.