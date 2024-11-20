Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! "Belki ailesi istemiyordur"

20 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:37

Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Basının kendisini çektiği görünce saklanan kız arkadaşı için konuşan Çilingiroğlu "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi

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Kaya Çilingiroğlu​, Yeniköy'de yeni sevgilisiyle bir mekân çıkışında görüntülendi. Bir hayli şaşıran Çilingiroğlu, esprilerini sıralarken, yeni sevgilisi​ ise objektiflerden kaçtı. Kaya Çilingiroğlu ise durum karşısında "Belki ailesi istemiyordur" dedi.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU, YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, o sırada kameraları görünce saklanan kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" ifadelerini kullandı. Kız arkadaşının 35 yaşında olduğunu belirten Kaya Çilingiroğlu evlilik sorularına ise, "Şu anda evlilik düşüncem yok" dedi.

Kaya Çilingiroğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde Nevide Çiçek ile bir balıkçıda görüntülenmesi üzerine, "Nevide ile hiç ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'ın "Kaya'nın burnuna aşık oldum" sözlerine cevap veren Kaya Çilingiroğlu, "Öyle diyorlar bilmiyorum. Nesi karakteristik bu burnun anlamadım. Bildiğin Karadenizli burnu. Hiç estetik olmayı da düşünmedim" şeklinde esprili bir cevap vermişti.