Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç Boğaz'ın yanı başında 11 bin TL'ye oturuyordu! Yeni kirası belli oldu

02 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:41

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç Boğaz’da oturduğu eve ödediği 11 bin TL kira nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Heyet tarafından hazırlanan raporda yeni kira bedeli de tespit edildi.

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek’te bulunan Arif Paşa Korusu’nda 11 bin TL kira bedeli nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, kira tespitinin 80 bin TL olması yönünde dava açmıştı.

FERAYE TANYOLAÇ, EV SAHİBİ İLE MAHKEMELİK OLDU

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; mahkeme başkanı ile birlikte bilirkişi heyeti Bebek​'teki eve gitti ölçümler ve incelemeler sonrası evin, 3 oda 1 salonluk 150 metrekarelik bir alan olduğu ortaya çıktı. Salon, oda, antre ve mutfağın zeminlerinin laminant parke kaplamalı, duvarlarının saten boyalı olduğu, tavanlarının ise tavan boyası ile boyalı olduğu belirtildi.

FERAYE TANYOLAÇ'IN YENİ KİRA BEDELİ BELLİ OLDU

Raporda ayrıca, aynı bölgede bulunan aynı özelliklere sahip 3 farklı evin ilan bilgileri de yer aldı. Örnek bir evin 95 bin lira, diğerinin 79 bin 500, bir diğerinin ise 80 bin liralık aylık kira ücretiyle ilana verildiği belirtildi. Feraye Tanyolaç'ın evinin bulunduğu muhitin statüsü, diğer gayrimenkullerin fiyatı gibi özellikler de göz önünde bulunarak bir rapor hazırlandı.

Heyet tarafından hazırlanan raporda, davanın açıldığı tarih olan 1 Aralık 2023 itibariyle aylık kira değer hesaplamasıyla metrekare başına 500 liradan hesaplanarak 75 bin lira kira bedelinin hesaplandığı öğrenildi.