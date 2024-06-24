24 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:31

Karadeniz müziğinin sert ve duygusal yapısını eserlerine taşıyan ve rock altyapısını zaman zaman şarkılarında kullanan Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

2005’te hayatını kaybeden "Şair Ceketli Çocuk" olarak da tanınan Kazım Koyuncu, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Kazım Koyuncu’nun vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Kendisine kanser teşhisi konulmuştu. Doktorların dinlenme önerisine rağmen Koyuncu müzikten kopamadı ve sevenleriyle buluşmaya devam etti.

Son konserini 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde veren sanatçı, 25 Haziran 2005'te testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucu aramızdan ayrıldı.