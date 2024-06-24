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Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:31
Kazım Koyuncu&#039;nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti

"Şair Ceketli Çocuk" Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

Karadeniz müziğinin sert ve duygusal yapısını eserlerine taşıyan ve rock altyapısını zaman zaman şarkılarında kullanan Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti - 1. Resim

2005’te hayatını kaybeden "Şair Ceketli Çocuk" olarak da tanınan Kazım Koyuncu, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti - 2. Resim

Kazım Koyuncu’nun vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Kendisine kanser teşhisi konulmuştu. Doktorların dinlenme önerisine rağmen Koyuncu müzikten kopamadı ve sevenleriyle buluşmaya devam etti.

Kazım Koyuncu'nun vefatının üzerinden 19 yıl geçti - 3. Resim

Son konserini 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde veren sanatçı, 25 Haziran 2005'te testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucu aramızdan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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