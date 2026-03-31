Magazin dünyasında ismi anılan ünlülerden biri olan Kemal Doğulu, katıldığı bir programda sosyal medya fenomeni Buket Yıldırım'ı eleştirerek sert değerlendirmelerde bulunmuştu. Fenomen Buket Yıldırım ise modacı Kemal Doğulu'nun hakkında kurduğu ileri cümleler için sitemde bulunmuş ve yasaklı madde kullanımından dolayı gözaltına alınan Kemal Doğulu'ya göndermede bulunmuştu. Yıldırım, ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde kullanımı soruşturmasında ismi geçen ünlülerden biri olan Kemal Doğulu için 'İlahi adalet' diyerek Doğulu'yu çıldırtmıştı. Fenomen Buket Yıldırım'ın bu cevabı karşısında küplere binen modacı Kemal Doğulu, yeni bir atıfta bulunarak sert dönüş sağladı.

HABERİN ÖZETİ Kemal Doğulu'dan Tiktok fenomeni Buket Yıldırım'a tehditvari cümleler! Özür bekleyen Kemal Doğulu: 1 ay anasayfana sabitleyeceksin! Modacı Kemal Doğulu, daha önceki eleştirilerine karşılık olarak 'ilahi adalet' göndermesi yapan sosyal medya fenomeni Buket Yıldırım'a yönelik hukuki süreç başlatma tehdidinde bulundu. Kemal Doğulu, Buket Yıldırım'ın TikTok'taki videolarını izleyerek alaycı yorumlarda bulundu. Buket Yıldırım, yasaklı madde kullanımı nedeniyle gözaltına alınan Kemal Doğulu'ya 'ilahi adalet' diyerek göndermede bulundu. Kemal Doğulu, Buket Yıldırım'dan özür dilemesini aksi takdirde hukuki süreç başlatacağını söyledi.

KEMAL DOĞULU'DAN BUKET YILDIRIM'A SERT SÖZLER!

Programın sunucusuyla beraber fenomen Buket Yıldırım'ın Tiktok'ta yayınladığı videoları izleyen Kemal Doğulu, milyonların takip ettiği fenomen Yıldırım için alaylı sözlerde bulunmuştu.

Videoyu görür görmez kapat kapat diyerek tepki gösteren Kemal Doğulu, "Bu ne arkadaşlar, bu kadın ne yapıyor. Bu neresi, hangi platform? Niye bağırıyor avaz avaz. Allahım sen akıl fikir ver bu insana ve kendisine" demişti.

TİKTOK FENOMENİ BUKET YILDIRIM'DAN KEMAL DOĞULUYA CEVAP GECİKMEDİ

Programda hakkında sert sözlerde bulunduğu Kemal Doğulu'nun yasaklı madde nedeniyle gözaltına alınanlar arasında olmasıyla birlikte 'İlahi adalet' göndermesinde bulunmuştu.

Çektiği videoda "Bir ara benim hayatımı analiz edip, karakter tahlili yapanlar vardı. Meğer kendi hayatları laboratuvarmış biz fark edememişiz. Bazen düşünüyorum başkalarının hayatları ile ilgili bu kadar sert konuşan birinin iç dünyasının ne kadar dağınık olduğunun cevabını bugün haber sayfalarında gördüm, okudum. " diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

KEMAL DOĞULU 2 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN BUKET YILDIRIM'I TEHDİT ETTİ

Ünlü modacı Kemal Doğulu, Buket Yıldırım için “Ya şunu diyorum; bir story çekeceksin, benden özür dileyen... Ana sayfana sabitleyeceksin bir ay. O bir ay orada kalacak. Yoksa hukuki süreç başlatacağım seninle ilgili. Benden özür dileyeceksin yoksa 20 tane avukatla uğraşmak zorunda kalacaksın” diyerek kendisinden af dilemeyi beklediğini söyledi.