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 | Dilek Ulusan

Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde Ali Sunal duygulandırdı

Sinemanın önemli isimlerinden Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 25'inci yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın yaptığı paylaşım ise takipçilerini duygulandırdı.

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Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde Ali Sunal duygulandırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 12:08

’ın efsane oyuncusu bugün vefatının 25. yıldönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın oğlu ve eşinden de duygusal mesaj geldi.

ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL MESAJ

Babası Kemal Sunal'ın 25'inci ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda; “3 Temmuz… 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum gençliğim biteli. 3 Temmuz sabahı iki avucumun arasından kayıp gittin bütün yakarışlarıma rağmen. Elinde olsa kalırdın asla bırakmazdın beni biliyorum ama işte zaman gelmişti… Seninle birlikte nazlanmalarım, şımarmalarım, çocukluğum, gülümsemelerimin çoğu ve en sevdiğim BABA kelimem de gitti. Şimdi mi? Seni hep yanımda hissetmeye çalışıyorum. Hep yanımda kalbimde ol baba. Ama eğer yanımızda olabiliyorsan en çok annemin yanında ol en çok onun ihtiyacı var sana. Torunlarının yanında ol hiç görmeden hayranlar sana. Haydi bir kere şımarayım nazlanayım sana, seni seven herkesin hepimizin yanında ol babam sensiz çok eksiğiz…" dedi.

Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde Ali Sunal duygulandırdı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Gül Sunal, "Bildiğim bütün sözleri söyledim 25 yıldır.. Artık söz bulamıyorum ." dedi.

Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde Ali Sunal duygulandırdı
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