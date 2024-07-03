Kenan Doğulu, 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektirdi! "Gurur duyuyorum"
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:43
Kenan Doğulu dün akşam Türkiye – Avusturya maçını tribünden izledi. 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektiren Kenan Doğulu, "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" notunu düştü.
Türkiye, Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kalması ülkemizde coşkuyla kutlandı. Tribünde karşılaşmayı izleyen şarkıcı Kenan Doğulu, maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
KENAN DOĞULU MİLLİ FUTBOLCULARIMIZLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Türkiye - Avusturya maçı için Almanya'ya giden Kenan Doğulu, karşılaşmanın bitiminde; Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirerek; "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" fotoğraf paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com