Kenan Doğulu, 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektirdi! "Gurur duyuyorum"

03 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:43

Türkiye, Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kalması ülkemizde coşkuyla kutlandı. Tribünde karşılaşmayı izleyen şarkıcı Kenan Doğulu, maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

KENAN DOĞULU MİLLİ FUTBOLCULARIMIZLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Türkiye - Avusturya maçı için Almanya'ya giden Kenan Doğulu, karşılaşmanın bitiminde; Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirerek; "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" fotoğraf paylaştı.