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Kenan Doğulu, 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektirdi! "Gurur duyuyorum"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:43
Kenan Doğulu, 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektirdi! &quot;Gurur duyuyorum&quot;

Kenan Doğulu dün akşam Türkiye – Avusturya maçını tribünden izledi. 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektiren Kenan Doğulu, "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" notunu düştü.

Türkiye, Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kalması ülkemizde coşkuyla kutlandı. Tribünde karşılaşmayı izleyen şarkıcı Kenan Doğulu, maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

KENAN DOĞULU MİLLİ FUTBOLCULARIMIZLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ 

Türkiye - Avusturya maçı için Almanya'ya giden Kenan Doğulu, karşılaşmanın bitiminde; Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirerek; "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" fotoğraf paylaştı. 

Kenan Doğulu, 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektirdi! "Gurur duyuyorum" - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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