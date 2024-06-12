Kenan Doğulu, Beren Saat ile nasıl tanıştığını anlattı: Dünyam durdu

12 Haziran 2024 10:32 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:48

Bir televizyon programına katılan Kenan Doğulu, 2014 yılında evlendiği Beren Saat ile katıldığı bir partide tanıştığını söyleyerek, eşine olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT İLE NASIL TANIŞTIĞINI AÇIKLADI

Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu üstlendiği programa katılan Kenan Doğulu, Beren Saat ile o dönem evli olan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in düzenlediği partide tanıştıklarını söyleyerek, "Biz bir partide tanıştık ama bizi bazı arkadaşlarımız bir araya getirmeye çalışıyorlardı hatta, Yılmaz da onlardan bir tanesi hatta karşılaşınca dünyam durdu benim." dedi.