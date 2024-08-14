Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın yeni yaşını çiçeklerle kutladı

14 Ağustos 2024 22:31 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 22:41

Lalin ve Leyla adındaki iki kızlarıyla mutlu evliliğini sürdüren Sinem Kobal, yeni yaşının pastasını yeni projesindeki ekip arkadaşlarıyla üfledi.

Kobal sinema filmi Her Şeyin Başı Merkür setindeki arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal'ı ayrıca yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'ndan Alp Navruz'a, Ebru Şahin'den set ekibine kadar pek çok isim tebrik etti.

ROMANTİK MESAJ

Paylaşımları arasında eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu çiçekleri dikkat çekti. Çiçeklere "Seni çok seviyorum canım karıcığım" notu düştüğü görüldü. İmirzalıoğlu çiçeklerle eşinin fotoğrafını da kendi sayfasından paylaştı.



SETLERE GERİ DÖNDÜ

Güzel oyuncu, Her Şeyin Başı Merkür isimli filmde savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki "Her Şeyin Başı Merkür" adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek.