Kenan İmirzalıoğlu Ezel dizisinde Ömer'i en çok yıkan ihaneti açıkladı

01 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:16

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Candaş Tolga’nın sunduğu Kafa Tv’de Ezel dizisiyle ilgili soruları cevapladı. Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Ömer karakteriyle yer alan Kenan İmirzalıoğlu, karakterinin en çok kimin ihanetiyle sarsıldığını açıkladı.

Başrolünde Cansu Dere, Yiğit Özşener, Tuncel Kurtiz, Barış Falay ve Kenan İmirzalıoğlu​ gibi isimlerin yer aldığı Ezel dizisi yıllar geçmesine rağmen, unutulmaz yapımlar arsındaki yerini aldı. Konuk olduğu programda Ezel sahnelerini izleyip yorumlayan Kenan İmirzalıoğlu, oynadığı Ömer karakterinin en çok hangi karakterin ihanetiyle yıkıldığını açıkladı.

EZEL DİZİSİNDE ÖMER'İ EN ÇOK KİMİN İHANETİ SARSTI?

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olarak görev alan Kenan İmirzalıoğlu, bu sezon yarışma programından ayrıldı ve yeni senaryolar okumaya başladı. Konuk olduğu programda Ezel sahnelerini izleyen Kenan İmirzalıoğlu, Ömer'i en çok Kerpeten Ali'nin ihanetinin yıktığını açıkladı.

Ömer'i en çok kimin ihaneti sarstı sorusuna cevap veren Kenan İmirzalıoğlu, "En çok Kerpeten Ali'nin ihaneti onu çok üzdü. Eyşan zaten aşkı. Her şeyi yapabilir. O yüzden Eyşan ne yaparsa yapsın Ömer ona aşık. Cengiz zaten ailenin yaramaz çocuğu." dedi.