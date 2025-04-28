Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor! Yeni dizi astronomik bölüm başı ücret

Kenan İmirzalıoğlu, "Kim Milyoner Olmak İster?" programından sonra ara verdiği setlere Ay Yapım'ın yeni bir dizi projesi ile geri dönüyor. Ünlü aktörün alacağı iddia edilen bölüm başı ücreti ise dudak uçuklattı.

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yıllar süren ekran arası sonrası setlere dönüyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasındaki başarılı sunuculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kuran 50 yaşındaki oyuncu, Ay Yapım'la yeni bir dizi projesi için anlaşmaya vardı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, İmirzalıoğlu, bu yeni proje için televizyon tarihine geçecek bir ücretle anlaştı. Yaz sonunda çekimlerine başlanması planlanan dizide başrolü üstlenecek olan ünlü oyuncunun, bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacağı iddia ediliyor.

YILLAR SONRA HEYECAN DOLU DÖNÜŞ

En son "Alef" dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir sadece yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyordu. Yeni projeyle birlikte, hayranları onu yeniden bir hikayenin içinde görmenin heyecanını yaşayacak.

Diğer yandan dizi projesinin detayları henüz gizli tutulurken, İmirzalıoğlu'nun bu kez nasıl bir karaktere bürüneceği merak konusu.