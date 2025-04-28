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 | Suat Vilgen

Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor! Yeni dizi astronomik bölüm başı ücret

Kenan İmirzalıoğlu, "Kim Milyoner Olmak İster?" programından sonra ara verdiği setlere Ay Yapım'ın yeni bir dizi projesi ile geri dönüyor. Ünlü aktörün alacağı iddia edilen bölüm başı ücreti ise dudak uçuklattı.

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Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor! Yeni dizi astronomik bölüm başı ücret
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 09:07

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yıllar süren ekran arası sonrası setlere dönüyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasındaki başarılı sunuculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kuran 50 yaşındaki oyuncu, Ay Yapım'la yeni bir dizi projesi için anlaşmaya vardı.

Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor! Yeni dizi astronomik bölüm başı ücret

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, İmirzalıoğlu, bu yeni proje için televizyon tarihine geçecek bir ücretle anlaştı. Yaz sonunda çekimlerine başlanması planlanan dizide başrolü üstlenecek olan ünlü oyuncunun, bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacağı iddia ediliyor.

Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor! Yeni dizi astronomik bölüm başı ücret
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YILLAR SONRA HEYECAN DOLU DÖNÜŞ

En son "Alef" dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir sadece yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyordu. Yeni projeyle birlikte, hayranları onu yeniden bir hikayenin içinde görmenin heyecanını yaşayacak.

Diğer yandan dizi projesinin detayları henüz gizli tutulurken, İmirzalıoğlu'nun bu kez nasıl bir karaktere bürüneceği merak konusu.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?
18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğan Kenan İmirzalıoğlu 50 yaşını geride bırakmaya hazırlanıyor.
ETİKETLER
#kenan imirzalıoğlu
#Yeni Dizi
#Ay Yapım
#dizi film
#Magazin
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