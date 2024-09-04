Kenan İmirzalıoğlu ile Hilal Altınbilek partner oluyor! Dev bütçeli dizi geliyor

04 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:36

Dev bütçesiyle dikkat çeken yapım İşgal Günlerinde Aşk için görüşmeler başladı. Dizi için Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasından ayrılan Kenan İmirzalıoğlu ve Hilal Altınbilek'e teklif gittiği iddia edildi.

Yeni sezonda ekrana yeni bir dizi projesiyle dönmek istediğini belirten Kenan İmirzalıoğlu'nun İşgal Günlerinde Aşk dizisinden gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Kenan İmirzalıoğlu'na partner olarak ise Hilal Altınbilek'e teklif sunulduğu iddia edildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NA HİLAL ALTINBİLEK PARTNERLİĞİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İşgal Günlerine Aşk dizisinin oyuncu kadrosu için çalışmalar başladı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre; Yılmaz Şahin’in yazdığı diziyi Nadim Güç yönetecek. “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasından ayrılan ve yerini Oktay Kaynarca’ya devreden Kenan İmirzalıoğlu’na teklif gittiği öğrenildi. İmirzalıoğlu eğer teklifi kabul ederse 1918 yılıyla başlayan dizide Ekrem Binbaşı karakterini oynayacak.

Dizinin başrol kadın karakteri Rus Vera karakteri için İSE oyuncu Hilal Altınbilek’e senaryo gönderildi. Altınbilek‘in yine Ay Yapım’la çalıştığı son dizisi “Şahane Hayatım”daki performansı çok beğenilmişti.