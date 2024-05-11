Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında gülme krizine girdi! Bir süre kendine gelemedi

11 May 2024 14:18 - Güncelleme : 11 May 2024 14:18

Son yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacı, 6. soruya kadar geldi. Sesli gelen soruda oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış şarkı başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere stüdyodakileri gülme krizine soktu.

KENAN İMİRZALIOĞLU GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programında 6. soruda 'Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz "Don't Speak" adlı şarkının orjinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?' sorusu soruldu. Şıklarda ise A- Britney Spears, B- Christina Aguilera, C-Gwen Stefani, D-Dua Lipa yer aldı. Duyduğu ses karşısında gülme krizine giren Kenan İmirzalıoğlu, bir süre ciddiyetini koruyamadı. O eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü.