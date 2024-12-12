Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri Sinem Kobal'ı mest etti! Romantiklik seviyesini zirveye taşıdı

12 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:51

Sinem Kobal uzun bir aranın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dün filmin galası gerçekleşirken, Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı bir saniye bile yalnız bırakmadı. Romantik Kenan İmirzalıoğlu sözleriyle Sinem Kobal'ı ise mest etti.

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Başrolünde Sinem Kobal​ ve Alp Navruz​'un yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür filminin galası gerçekleşti. Galaya eşi Kenan İmirzalıoğlu​ ile birlikte gelen Sinem Kobal, gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Kenan İmirzalıoğlu eşini öve öve bitiremezken, "Yine de evlenirdim" sözleri Sinem Kobal'ı gülücüklere boğdu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SÖZLERİ SİNEM KOBAL'I MEST ETTİ

Lise Defteri, Belalı Baldız, Küçük Sırlar ve Gönül İşleri gibi yapımlarda rol alan Sinem Kobal iki kızını dünyaya getirdikten sonra projelere ara vermişti. Yeni filmi Her Şeyin Başı Merkür ile tekrar izleyici karşısına çıkan Sinem Kobal galaya eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal muhabirin “Evlenmeden önce astroloji yorumlarını okuyor muydunuz?” sorusuna cevap verdi. Sinem Kobal "Biz bakmadık ama bakan yakın arkadaşlarımız oldu" derken, Kenan İmirzalıoğlu ise "Hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!” sözleriyle Sinem Kobal'ı mest etti.