Kenan Işık'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

31 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:31

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim Kenan Işık, 10 yıl önce sauna sonrası yere düşerek beyin kanaması geçirmişti. Yıllardır komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Dün AKM'de anma töreni yapılan Kenan Işık, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

KENAN IŞIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Dün AKM'de anma töreni yapılan Kenan Işık, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kenan Işık'ın Eşi Beril Işık ile Işık'ın yakınları katıldı. Işık, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1 Ekim 1947 doğumlu Kenan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptıktan sonra çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. İlk olarak Dadı dizisiyle televizyonda rol alan Kenan Işık, daha sonra haber sunuculuğuna başladı. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.