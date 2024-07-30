Kenan Işık'a veda töreni! Tabutun başından ayrılmayan ismin kim olduğu sonradan anlaşıldı

30 Temmuz 2024 12:42 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:48

Saunadan sonra düşüp başını çarpan ve beyin kanaması geçiren Kenan Işık 10 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Uzun yıllar oyunculuk yapan ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla beğeni toplayan Kenan Işık için bugün veda töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tamer Karadağlı ve İlber Ortaylı da katıldı.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMAYAN İSİM EN YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Kenan Işık'ın anma töreninde tabutun başından bir saniye ayrılmayan isim merak konusu olurken, o ismin yıllardır Fuat Toprak olduğu ortaya çıktı. Fuat Toprak'ın Kenan Işık'ın yıllardır yanında çalışan isim olduğu öğrenildi. Sahneden bir saniye ayrılmayan Fuat Toprak, konuşmak istemedi.

KENAN IŞIK'IN OĞLU KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kenan Işık’ın oğlu Ahmet Işık ise "Çok üzgünüz. 10 yıllık bu süreç, maddi-manevi, psikolojik anlamda zordu. En çok annem bu zorluğu yaşadı. Hep yanına gittik, konuştuk. Babama hayatı anlattık. Sevdiği müzikleri dinlettik. Filmleri izlettik, onu hayatta tutmaya çalıştık. Bu kadarmış" dedi.

Kenan Işık'ın abisi güçlükle konuşurken, "Rol model bir sanatçı. İzleyicilerine karşı olan saygısı, sevgisi... Bunun üzerine daha ne söylenir. 10 yıl boyunca sabırla, umutla. El bebek, gül bebek" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KENAN IŞIK'IN VEDA TÖRENİNE AKIN ETTİ

İlber Ortaylı Kenan Işık'ın veda törenine katılan isimler arasında yer aldı. Çok üzgün olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Yakından tanıyorum, aynı kariyerde değiliz. Benim için bir değer erkenden aramızdan ayrıldı. Üzgünüz ama hayat bu!" dedi.