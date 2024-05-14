Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde parkuru bitirdi

14 May 2024 10:02 - Güncelleme : 14 May 2024 10:02

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, tır dahil kullandığı araçlarla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Zayn, son olarak defalarca düştüğü parkurda gözyaşlarına boğuldu.

KENAN SOFUOĞLU'NUN OĞLU AĞLAYARAK YARIŞI BİTİRDİ

Kenan Sofuoğlu'nun paylaştığı video, 5 yaşındaki Zayn, sürdüğü motosikletle ile defalarca düşmesine rağmen pes etmedi ve parkuru bitirdi. Her düştüğünde gözyaşları içinde kalan Zayn binlerce yorum aldı.