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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde parkuru bitirdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 10:02 - Güncelleme : 14 May 2024 10:02

Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu babasının izinde. Motosiklet ile yaptığı gösterilerle bazı kesimlerden tepki toplayan Zayn, defalarca kez düşmesine rağmen parkuru bitirdi.

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, tır dahil kullandığı araçlarla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Zayn, son olarak defalarca düştüğü parkurda gözyaşlarına boğuldu. 

KENAN SOFUOĞLU'NUN OĞLU AĞLAYARAK YARIŞI BİTİRDİ 

Kenan Sofuoğlu'nun paylaştığı video, 5 yaşındaki Zayn, sürdüğü motosikletle ile defalarca düşmesine rağmen pes etmedi ve parkuru bitirdi. Her düştüğünde gözyaşları içinde kalan Zayn binlerce yorum aldı. 

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde parkuru bitirdi - 1. Resim

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde parkuru bitirdi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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