Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde parkuru bitirdi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 10:02 - Güncelleme : 14 May 2024 10:02
Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu babasının izinde. Motosiklet ile yaptığı gösterilerle bazı kesimlerden tepki toplayan Zayn, defalarca kez düşmesine rağmen parkuru bitirdi.
Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, tır dahil kullandığı araçlarla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Zayn, son olarak defalarca düştüğü parkurda gözyaşlarına boğuldu.
KENAN SOFUOĞLU'NUN OĞLU AĞLAYARAK YARIŞI BİTİRDİ
Kenan Sofuoğlu'nun paylaştığı video, 5 yaşındaki Zayn, sürdüğü motosikletle ile defalarca düşmesine rağmen pes etmedi ve parkuru bitirdi. Her düştüğünde gözyaşları içinde kalan Zayn binlerce yorum aldı.
Kaynak: TGRT Haber