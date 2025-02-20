Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu karlı zeminde drift attı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu sefer ise karlı zeminde drift yaptı. Ekstrem sporlara olan ilgisiyle bilinen Zayn'in videosuna kısa sürede binlerce yorum yağdı.

Türkiye pist & Supermoto Şampiyonası 3. ayak yarışında, kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Zayn Sofuoğlu, sosyal medyada da oldukça popüler. 5 yaşında olmasına rağmen kullandığı araçlarla adından söz ettiren Kenan Sofuoğlu, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

5 YAŞINDAKİ ZAYN BU SEFER KARLAR ÜSTÜNDE

Sosyal medyada yaptığı araba şovlarıyla adından söz ettiren 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu bu sefer Çıldır Gölünü pist olarak kullandı. Sosyal medyada popüler Zayn Sofuoğlu, şimdi ise donmuş gölde gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada gündem oldu. Zayn Sofuoğlu, son model aracıyla karlı zeminde drift yaptı.

Daha önce de 5 yaşındaki Zayn, milyonluk Lamborghini ile pistin tozunu attırdı. Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Zayn’ı dünya genelinde milyonlarca kişi izliyor videolarını beğeni ve yorum yağıyor. Daha önce de Lamborghini ile annesini gezdiren Zayn, annesini bir hayli korkuttu. Zayn, hızını arttırdıkça annesi durmasını isteyerek oğlunu yavaşlattı. O anlar sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.