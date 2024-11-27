Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, annesini Lamborghini ile gezdirdi
Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinde gidiyor. Ailesinin kontrolündeki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla popüler olan Zayn, son olarak annesini Lamborghini ile gezdirdi.
Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, milyonluk araçla şov yaptı. Sürdüğü araçlarla adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, bu kez lüks aracıyla annesini gezdirdi. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.
ZAYN SOFUOĞLU BU SEFER ANNESİNİ KORKUTTU
Türkiye pist & Supermoto Şampiyonası 3. ayak yarışında, kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Zayn Sofuoğlu, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. 5 yaşında olan Zayn Sofuoğlu, lüks modellerle yaptığı hızla dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak Lamborghini ile annesini gezdiren Zayn, annesini bir hayli korkuttu. Zayn, hızını arttırdıkça annesi durmasını isteyerek oğlunu yavaşlattı. O anlar sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.