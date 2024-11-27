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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, annesini Lamborghini ile gezdirdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:20

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinde gidiyor. Ailesinin kontrolündeki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla popüler olan Zayn, son olarak annesini Lamborghini ile gezdirdi.

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, milyonluk araçla şov yaptı. Sürdüğü araçlarla adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu​, bu kez lüks​ aracıyla annesini gezdirdi. O anlar sosyal medyada ilgi gördü. 

ZAYN SOFUOĞLU BU SEFER ANNESİNİ KORKUTTU 

Türkiye pist & Supermoto Şampiyonası 3. ayak yarışında, kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Zayn Sofuoğlu, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. 5 yaşında olan Zayn Sofuoğlu, lüks modellerle yaptığı hızla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, annesini Lamborghini ile gezdirdi - 1. Resim

Son olarak Lamborghini​ ile annesini gezdiren Zayn, annesini bir hayli korkuttu. Zayn, hızını arttırdıkça annesi​ durmasını isteyerek oğlunu yavaşlattı. O anlar sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, annesini Lamborghini ile gezdirdi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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