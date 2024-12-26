Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı sonra takibe aldı! Sosyal medyadan yorum yağdı

26 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:06

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Ceren Azak ile nişanlandı. Sosyal medyada elinde çiçekle tek başına fotoğraf paylaşan Kerem Aktürkoğlu, yüzük takıldıktan sonra instagram hesabından nişanlısı Ceren Azak'ı takibe aldı.

26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu​, dün çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlandı. Nişanlısını sosyal medya​ hesabından paylaşmayan Kerem Aktürkoğlu, tek başına fotoğraf atınca sosyal medyanın da diline düştü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN NİŞANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Milli futbolcu​ Kerem Aktürkoğlu, attığı goller kadar özel hayatıyla çok konuşuldu. Dün akşam gerçekleşen törenle Ceren Azak ile nişanlanan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün ile yan yana fotoğraf paylaşarak takım arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını gören takipçileri çok şaşırdıklarını sosyal medyadan dile getirdi. Daha önce nişanlısıyla tek bir kare paylaşmayan Kerem Aktürkoğlu, yüzük taktıktan sonra nişanlısı Ceren Azak'ı takibe aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tek başına nişan fotoğrafı paylaşmasının ardından yorum yağmuruna tutulan Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak'ı yüzük taktıktan sonra takibe aldı. Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu'na "Nasıl gizlemeyi başarmış", "Havalimanından foto gelir transfer olduğunu öğreniriz, bir aksam foto gelir damat olduğunu öğreniriz. Giriş gelişme yok direkt sonucu veriyor" gibi yorumlar yapıldı.

KEREM AKTÜROĞLU NİŞANLISI CEREN AZAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2000 doğumlu Ceren Azak, çocuk gelişim uzmanı olarak görev alıyor. Gölcük'te yaşayan Ceren Azak, sosyal medyadan yayınladığı bilgilendirici videolarıyla da dikkatleri üzerine çekti.