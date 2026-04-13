Kerem Aktürkoğlu'dan müjdeli haber! Aktürkoğlu ailesi büyüyor, Kerem Aktürkoğlu baba oluyor!

Spor dünyasının yetenekli futbolcularından olan Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Azak, müjdeli haberi bugün sevenleriyle paylaştı. Geçtiğimiz sene yollarını birleştirme kararı alarak mutlu bir başlangıca imza atan futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile çocuk gelişimci Ceren Azak, nişanlanacaklarını duyurmasıyla birlikte gündemde bomba etkisi oluşturmuştu. Nişan ve evlilik haberleri sonrasında bugün de ebeveyn olacaklarını müjdeleyen çift, sevinçli haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve yakınlarına duyurdu. Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba olacağını müjdeleyerek; iki kişilik yaşantısını artı birle devam ettireceklerini ifade etti.

Futboldaki başarılarıyla konuşulan ve konuşulmaya da devam eden yetenekli genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, verdiği bir röportajda baba olacağını müjdeledi.

İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan futbolcu Aktürkoğlu yaptığı açıklamasında, "Eşim bana milli takım sonrasında otururken o zaman söylemişti. O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor" ifadelerinde bulundu.

AKTÜRKOĞLU'NDAN SAMİMİ AÇIKLAMA: GÖSTERİŞ GİBİ OLMASINI İSTEMEDİM

Aktürkoğlu bunun yanı sıra sözlerine, "Baba olanlar 'şu an pek fazla bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlıyorsun' diyorlar. Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim" cümlesini de ekledi.

SOSYAL MEDYADA TRENDLERE TAŞINDI: "HARRY POTTER BABA OLUYOR!"

Geçen sene Mayıs ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile şatafatlı bir düğün töreni ile hayatını birleştiren Kerem Aktürkoğlu, babalık müjdesi sonrasında X platformunda gündem oldu.

Fenerbahçe taraftar hesapları çoğunlukta olmak üzere herkes sosyal medyada Aktürkoğlu'na tebrik mesajlarında bulundu.