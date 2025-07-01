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 | Dilek Ulusan

Kerem Aktürkoğlu'nun Leman Dergisi tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

Leman dergisi, Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem ve Hz. Musa'yı resmetti. Karikatürün ortaya çıkmasının ardından dergiye tepki yağdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepki çeken karikatürle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bir tepki de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Aktürkoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Kerem Aktürkoğlu'nun Leman Dergisi tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 10:13

Leman Dergisi yayımladığı karikatürle tepki çekti. 26 Haziran tarihli sayısının bir çiziminde İran-İsrail savaşı üzerinden peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem ile Hazreti Musa'yı sözde resmetmeye çalıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DA SESSİZ KALAMADI

Leman Dergisi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem ve Hz. Musa'yı resmetti. Bu skandal hareket tepki toplarken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da sessiz kalamadı. Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Leman Dergisi tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Tunç konuyla ilgili yeni açıklamasında "Bu çirkin karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

Tunç, "Karikatürü çizen kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı. Diğerlerinin adres tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türk Ceza Kanunumuz, halkın dini değerlerini alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağını belirtir. Özellikle bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değil. İfade özgürlüğünün kapsamını hem Anayasamız belirlemiştir hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. İfade özgürlüğü, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Leman Dergisi tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
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