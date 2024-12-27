Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak, Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'ine benzetildi

27 Aralık 2024 11:08 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:08

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı. Sosyal medyada elinde çiçekle tek başına fotoğraf paylaşan Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısını görenler Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle yer alan Özge Özacar'a benzetildi.

26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz akşam Ceren Azak ile aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı. Nişan haberi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ceren Azak'ın kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Ceren Azak'ı gören kullanıcılar, genç ismi Kızılcık Şerbeti dizisinin Görkem'ine benzetti.

CEREN AZAK SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Çocuk gelişim uzmanı olan Ceren Azak'ı bazı kullanıcılar Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle yer alan Özge Özacar'a benzetti. Kimileri Ceren Azak'ı Özge Özacar'a benzetirken, bazıları ise "Sadece renkli gözlü benzetmişler", "hayır hiç benzemiyor" "Ben kararsız kaldım gözler çok benziyor" gibi yorumlar yaptı.

CEREN AZAK KİMDİR?

2000 doğumlu Ceren Azak, çocuk gelişim uzmanı olarak görev alıyor. Gölcük'te yaşayan Ceren Azak, sosyal medyadan yayınladığı bilgilendirici videolarıyla da dikkatleri üzerine çekti.