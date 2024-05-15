Kerem Bürsin ile Aslıhan Malbora hayranları bayram edecek!

15 May 2024 17:03 - Güncelleme : 15 May 2024 17:03

Rus komedi filmi Holop'un yerli uyarlaması olacak Son Of Rich filminin hazırlıkları başladı. Başrolünde Kerem Bürsin'in yer aldığı film için genç oyuncu Aslıhan Malbora'ya teklif gittiği öne sürüldü.

KEREM BÜRİSN İLE ASLIHAN MALBORA PARTNER Mİ OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu Son Of Rich filminin ilk başrol oyuncusu Kerem Bürsin olurken, partneri için ise arayışlar devam ediyor. Bürsin'in partneri için ise son olarak son olarak Yaban Çiçekleri dizisinde rol alan Aslıhan Malbora'ya teklif gitti.