Kerem Bürsin ile Hadise'den kırmızı halıda şov! Beyonce piştisi yine konuşuldu

06 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:25

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin Venedik Film Festivali’ne beraber katıldı. Kırmızı halıda birlikte poz veren ikiliden Hadise, Beyonce’nin yıllar önce giydiği kıyafete benzer bir tercih yapınca ‘pişti’ haberleri ortaya çıktı.

Hadise ve Kerem Bürsin 81’ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne bir marka iş birliği ile birlikte katıldı. İki ismin eğlenceli videoları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kırmızı halıda siyah kıyafetinin üzerine gold renginde iri bir kemer takan Hadise, takipçilerinden tam not aldı.

HADİSE VE KEREM BÜRSİN VENEDİK'TE

Havalimanından itibaren her paylaşımı olay olan Hadise ve Kerem Bürsin, kırmızı halıda beğeni topladı. Havalimanında Hadise'yi korkutan Kerem Bürsin, kırmızı halı öncesi canlı yayın açarak Hadise'den kendisini takip etmesini istedi. Eğlenceli anlarıyla beğeni toplayan ikili Venedik Film Festivali'nde de kırmızı halıda beraber yürüdü. Kerem Bürsin siyah bir takım tercih ederken, Hadise siyah transparan elbise ve kemeriyle ilgi gördü.

HADİSE, BEYONCE İLE PİŞTİ OLDU

Sahne kıyafetleri, tarzı ve seçimleriyle Beyonce'yi taklit ettiği haber olan Hadise, dün katıldığı Venedik Film Festivali'ndeki kıyafetiyle yine Beyonce ile pişti oldu.