Ekranların sevilen oyuncuları Kerem Bürsin ve Demet Özdemir, yeni projeleri öncesinde reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Prime Video'da yayınlanması beklenen Grand Maison İstanbul dizisinde başrolleri paylaşacak olan ikilinin, bir diş macunu markasının reklam yüzü olacağı öğrenildi. Kulislerden yansıyan bilgilere göre iki yıl sürmesi beklenen kampanya kapsamında oyuncuların kişi başı 30 milyon alacağı iddia edildi.

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HABERİN ÖZETİ Kerem Bürsin ve Demet Özdemir reklamdan servet mi kazanacak? Diş macunu reklamı için iddia edilen teklif yok artık dedirtti Kerem Bürsin ve Demet Özdemir, Prime Video'da yayınlanması beklenen Grand Maison İstanbul dizisinden önce bir diş macunu markasının reklam yüzü oldu. İki yıl sürmesi beklenen diş macunu reklam kampanyasından oyuncuların kişi başı 30 milyon alacağı iddia edildi, ancak para birimi belirtilmedi ve taraflarca doğrulanmadı. Çekimleri tamamlanan reklam filminin kasım ayı sonunda yayınlanması planlanıyor. İkili, Japon yapımı Grand Maison Tokyo'dan uyarlanan ve DASS Yapım imzalı sekiz bölümlük Grand Maison İstanbul dizisinde başrolleri paylaşacak. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizide Kerem Bürsin 'Ateş Leventoğlu', Demet Özdemir ise 'Defne' karakterini canlandıracak. Dizinin çekimlerinin aralık ayında başlaması planlanırken yayın tarihi henüz açıklanmadı.

KEREM BÜRSİN VE DEMET ÖZDEMİR'İN REKLAM ANLAŞMASININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir, bir diş macunu markasının reklam yüzü olacak. İki yıl sürmesi beklenen kampanya için oyuncuların kişi başı 30 milyon alacağı kulislerde konuşuluyor.

Reklam anlaşmasının en dikkat çeken ayrıntısı ise ücret oldu. Ancak haberde söz konusu 30 milyonluk rakamın hangi para birimi üzerinden olduğu belirtilmedi. Oyunculardan veya markadan da ücret iddiasına ilişkin herhangi bir doğrulama aktarılmadı.

REKLAM FİLMİNİN KASIM AYI SONUNDA YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'i bir araya getiren reklam filminin çekimlerinin tamamlandığı belirtildi. Kampanyanın iki yıl sürmesi beklenirken reklamın kasım ayı sonunda yayınlanması planlanıyor. Böylece ikili, yeni dizilerinin çekimleri başlamadan önce reklam projesiyle izleyici karşısına çıkacak.

KEREM BÜRSİN VE DEMET ÖZDEMİR GRAND MAISON İSTANBUL DİZİSİNDE BULUŞACAK

Reklam anlaşmasıyla gündeme gelen iki oyuncu, Prime Video'nun yeni projesi Grand Maison İstanbul dizisinde de başrolleri paylaşacak. Japon yapımı Grand Maison Tokyo'dan uyarlanan dizide Kerem Bürsin, Ateş Leventoğlu; Demet Özdemir ise Defne karakterine hayat verecek.

DASS Yapım imzalı sekiz bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Paris'te itibarı sarsılan bir şef olan Ateş ile onun yanında yer alan aşçı Defne'nin hikayesini konu alan yapımın çekimlerinin aralık ayında başlaması planlanıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

KEREM BÜRSİN VE DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaşacağı Grand Maison İstanbul dizisinin çekimlerinin Aralık 2026'da başlaması planlanıyor. Sekiz bölümden oluşacak yapımın Prime Video'da yayınlanması bekleniyor. Ancak dizinin izleyiciyle buluşacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in hem yeni dizi projeleri hem de reklam anlaşmasıyla aynı dönemde gündeme gelmesi magazin dünyasında dikkat çekti. İki oyuncunun kişi başı 30 milyon alacağı yönündeki iddia henüz doğrulanmazken, kasım ayı sonunda yayınlanması beklenen reklam filmi şimdiden merak konusu oldu.