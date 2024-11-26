Kerem Bürsin yine Türkçe ve İngilizce'yi harmanladı! Yayınladığı videoya eleştiri yağdı

26 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 14:50

Takipçilerini “Dikkat kötü bir virüs var” diyerek uyaran Kerem Bürsin, konuşmasında araya sıkıştırdığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada yine ti’te alındı. Kerem Bürsin'in yayınladığı videoya eleştiri yağdı.

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Uzun süre Amerika’da yaşayan Kerem Bürsin, Türkçesi’nin yanına zaman zaman İngilizce kelimeler ekleyerek konuşuyor. Bu durum çoğu zaman sosyal medyada dalga konusu olurken, Kerem Bürsin yine yayınladığı video ile sosyal medyanın diline düştü.

KEREM BÜRSİN İNGİLİZCESİYLE YİNE Tİ'YE ALINDI

Sosyal medya hesabından video paylaşan Kerem Bürsin, yakalandığı hastalığı anlatırken, İngilizce ve Türkçe kelimeleri birbirine karıştırdı. Konuşmasıyla yine sosyal medyada gündem olan Kerem Bürsin’e eleştiri yağdı.

Kerem Bürsin, yayınladığı video sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. Kerem Bürsin'e "Kaç senedir Türkiye'de yaşıyorsun", " Artık bu konuşma tarzı oldukça itici" gibi yorumlar yapıldı.