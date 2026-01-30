Menü Kapat
10°
Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynadığı Caroline karakteriyle popüler olan Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile yine mahkemelik oldu. Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle açtığı nafakanın kaldırılmasını talep etti. Mahkeme kerem Göğüş'ün taleplerini reddetti.

Oyuncu ile Kerem Göğüş çifti 2015 yılında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Yollarını ayıran çiftten Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu belirterek

KEREM GÖĞÜŞ 'WILMA ELLES'İN DURUMU DAHA İYİ' DEDİ, NAFAKA İÇİN MAHKEMEYE KOŞTU

Wilma Elles ile işadamı Kerem Göğüş 2015'te ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İkili daha sonra yollarını ayırdı. Mahkeme Göğüş'ün eski eşine 1.500 Euro ödemesine karar verdi.

Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi

KEREM GÖĞÜŞ: BARİ 4 BİN TL'YE İNDİRİLSİN

Göğüş, çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, eğer nafakanın tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 4 bin TL'ye indirilmesini istemişti.

Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi

Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi

MAHKEME KARARINI VERDİ

Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların neticesinde dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kerem Göğüş'ün iki talebini de reddetti.

Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi
