Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi

Oyuncu Wilma Elles ile Kerem Göğüş çifti 2015 yılında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Yollarını ayıran çiftten Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu belirterek

KEREM GÖĞÜŞ 'WILMA ELLES'İN DURUMU DAHA İYİ' DEDİ, NAFAKA İÇİN MAHKEMEYE KOŞTU

Wilma Elles ile işadamı Kerem Göğüş 2015'te ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İkili daha sonra yollarını ayırdı. Mahkeme Göğüş'ün eski eşine 1.500 Euro nafaka ödemesine karar verdi.

KEREM GÖĞÜŞ: BARİ 4 BİN TL'YE İNDİRİLSİN

Göğüş, çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, eğer nafakanın tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 4 bin TL'ye indirilmesini istemişti.

Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların neticesinde dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kerem Göğüş'ün iki talebini de reddetti.