Kerem Göğüş "Wilma Elles'in durumu benden iyi" dedi, nafaka ödemek istemedi! Mahkeme kararını verdi

Oyuncu Wilma Elles ile Kerem Göğüş çifti 2015 yılında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Yollarını ayıran çiftten Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu belirterek
Wilma Elles ile işadamı Kerem Göğüş 2015'te ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İkili daha sonra yollarını ayırdı. Mahkeme Göğüş'ün eski eşine 1.500 Euro nafaka ödemesine karar verdi.
Göğüş, çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, eğer nafakanın tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 4 bin TL'ye indirilmesini istemişti.
Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.
Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların neticesinde dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kerem Göğüş'ün iki talebini de reddetti.