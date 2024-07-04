Kerem Kupacı nikah masasından böyle kaçtı!

04 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:17

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Serhan Arslan, Paşhan Yılmazel ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi oyuncu Kerem Kupacı evlendi. Ünlü oyuncuların akın ettiği düğüne eğlenceli anlar damga vurdu.

KAÇAK DAMAT! KEREM KUPACI EVLENDİ

53 yaşındaki Kerem Kupacı dün akşam avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile Sedef Adası'nda evlendi. Nikah kıyıldığı esnada düğünden kaçma şakası yapan Kerem Kupacı gelen konukları güldürdü.

HAYAT BİLGİSİ OYUNCULARI DÜĞÜNDE BULUŞTU

Kerem Kupacı'nın Pikaçu, Ümit Erdim'in Var mısın Arif rolüyle yer aldığı Hayat Bilgisi oyuncuları düğünde buluştu. Diziden sonra yakın arkadaş olan iki oyuncu dün akşam evlenen Kerem Kupacı'nın düğününde buluştu.