Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu! ''Evlilik vaadiyle dolandırdı'' iddialarına sert çıktı

16 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:40

Geçtiğimiz günlerde Çağla Çetin isimli bir kadın, katıldığı programda Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etmişti. Sessizliğini ilk kez bozan Kerimcan Durmaz, "Geçti onlar eskidendi" dedi.

Yıllardır geniş bir kitleye hitap eden sosyal medya​ fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıları ve tarzıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Son günlerde ise hakkındaki skandal bir iddia ortalığı karıştırdı. Çağla Çetin isimli bir kadın Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığını iddia etti.

KERİMCAN DURMAZ, HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Günlerdir bu iddia karşısında sessizliğini koruyan ünlü fenomen​, YouTube kanalında yayınladığı son videosunda "Arkadaşlar böyle abuk subuk şeyler. Benden bir açıklama bekliyorsunuz ama neye açıklama yapayım. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı? Bu insanlara mı açıklama yapayım?" dedi.

2016 yılında Kerimcan Durmaz ile tanıştığını belirten Çağla Çetin, o zamandan sonra sık sık buluştuklarını iddia etti. Kendisine pahalı hediyeler gönderdiğini hatta konser paralarını bile kendisinin verdiği iddia etti. Çağa, ölüm tehditleri aldığını, pasaportuna el konulduğunu iddia etti.