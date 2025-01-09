Kerimcan Durmaz'ın tutukluluk haline itiraz geldi

09 Ocak 2025 11:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:51

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma karşısında tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın avukatından yeni hamle geldi. Kerimcan Durmaz'ın avukatı itiraz dilekçesi vererek tutukluluğa itiraz etti.

Kerimcan Durmaz'ın konser sırasında arkada yasa dışı bahis​ sitelerinin reklamı bulunduğu sırada ‘hani casinolar bir şeyler' şeklinde söylemde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi. Kerimcan hakkındaki iddiaları reddederken avukatı da tutukluğa itiraz dilekçesi verdi.

KERİMCAN DURMAZ'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Dün yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın avukatı, tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi.

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Kerimcan Durmaz'ın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz savunmasında ise sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadığını belirterek, ‘'Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta​'da konser verdiğim sırada arkama ledler ile yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Bunu konser esnasında fark etmedim, fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım. Paylaşım yaptığım 4 video kaydı vardır, bunları da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu.