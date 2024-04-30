Kibariye’den ihanet iddialarına cevap: Önemli olan benim düzgün durmam

30 Nisan 2024 16:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:07

Şarkıcı Kibariye kızının babası Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında evlendi. Şarkıcı eşinin sürekli ihanet haberleriyle gündeme gelmesi hakkında konuştu. Kocasını çok sevdiğini dile getiren Kibariye, "Her erkek yapar, yapmayan yok" deyince tepki topladı.

"HER ERKEK YAPAR"

Konser öncesi soruları cevaplayan Kibariye, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez." derken, eşiyle ilgili gelen sorulara sinirlenerek, "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam, bana annem böyle öğretti. Ben kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" ifadelerini kullandı.