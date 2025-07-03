Kibritçi Cevat'ın cenazesinde kahreden detay! Şekip Taşpınar'ın eşi her şeyi anlattı

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede yer alan Şekip Taşpınar, dün kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreninde ünlü oyuncunun ailesi gözyaşlarına boğulurken, eşi kahreden detayı da paylaştı

ŞEKİP TAŞPINAR'IN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKAN DETAY

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk'a gitmişti. Sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk'a geçiyorum. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Ünlü oyuncunun cenazesinin 3 Temmuz 2025 günü öğle namazının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal duyurmuştu. Karikutal paylaşımında; "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..." dedi.