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 | Dilek Ulusan

Kibritçi Cevat'ın cenazesinde kahreden detay! Şekip Taşpınar'ın eşi her şeyi anlattı

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Kibritçi Cevat rolüyle beğeni toplayan Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. şekip Taşpınar'ın cenazesinde ünlü oyuncunun eşi kahreden detayı da paylaştı.

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Kibritçi Cevat'ın cenazesinde kahreden detay! Şekip Taşpınar'ın eşi her şeyi anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:04

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede yer alan Şekip Taşpınar, dün sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreninde ünlü oyuncunun ailesi gözyaşlarına boğulurken, eşi kahreden detayı da paylaştı

ŞEKİP TAŞPINAR'IN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKAN DETAY

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk'a gitmişti. Sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk'a geçiyorum. annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Ünlü oyuncunun cenazesinin 3 Temmuz 2025 günü öğle namazının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kibritçi Cevat'ın cenazesinde kahreden detay! Şekip Taşpınar'ın eşi her şeyi anlattı

Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal duyurmuştu. Karikutal paylaşımında; "Menajerliğini yaptığım değerli Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..." dedi.

Kibritçi Cevat'ın cenazesinde kahreden detay! Şekip Taşpınar'ın eşi her şeyi anlattı
ETİKETLER
#ölüm
#oyuncu
#kalp krizi
#cenazesi
#Şekip Taşpınar
#Magazin
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