'Kim Milyoner Olmak İster' programında yürek yakan hikaye: Babam son gün böbreğini vermekten vazgeçti

23 Eylül 2024 07:10 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 07:20

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programının son bölümünün konuğu 21 yaşındaki Ceren Koç, hikayesiyle herkesi hüzne boğdu. Böbrek yetmezliği ile mücadele eden genç kadın, 20 yıl sonra bulduğu babasının nakil için uygun donör olduğunu, ancak önce kabul etse de ameliyat günü nakilden vazgeçtiğini söyledi.

Oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programının dünkü bölümünün konuğu 21 yaşındaki Ceren Koç'tu. Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik üçüncü öğrencisi olan Koç, acı dolu hayat hikayesiyle milyonları hüzne boğdu. Böbrek yetmezliği yaşayan Koç ve nakil için uygun donör bekleyen Koç, bu süreçte 20 yıl sonra ilk kez gördüğü babasıyla yaşadığı hüzünlü hikayeyi anlattı.

‘BABAMLA 20 YIL SONRA TANIŞTIM’’

Hastane süreçleri içerisinde babası ile tanıştığını anlatan ve daha önce hiç görmediğini söyleyen Koç, "Hiç görmemiştim. Görüşmüyorduk. Kendisinin başka bir ailesi var. Görüşmeyi hiçbir zaman zaten kendisi de istememişti. Ben aklım yetene kadar anneannem ve annemle yaşıyordum o zamanlar. Annem hastalığımı babama söylemiş. Babam da kendisinin böbrek nakli için uyumlu olup olmadığı hakkında test yaptırmış ve uyumlu çıkınca böreğini vermeye razı oldu" dedi.

"KENDİM İÇİN DEĞİL ANNEM İÇİN ÜZÜLDÜM"

Ancak babasının bu kararına rağmen böbreğini vermekten nakil günü son anda vazgeçtiğini belirten Ceren Koç , nakil için üzülmediğini belirterek "Annemin doku uyumu olmadı, kan uyuşmazlığı oldu. O yüzden annemin çaresiz kalmasına daha çok üzüldüm. Kendim için üzülmedim" diye konuştu.

VAZGEÇİP İLETİŞİMİ KESMİŞ

45 yaşlarındaki babasının nakilden vazgeçme kararını kendisine söylemediğini, annesine söyledikten sonra tamamen iletişimi kestiğini anlatan genç kız, hem stüdyodaki hem de ekran karşısındaki izleyicilerin yüklerini burktu.

Öte yandan genç kız 9 soruya doğru cevap verdiği yarışmadan 10. soruda çekilirken 200 bin liralık ödülün sahibi oldu.