Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanan yarışmacı ünlü futbolcunun eşi çıktı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda seyirci jokerini kullanan Merve İrem Taşdemir, 50 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı. Merve İrem Taşdemir'in, bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak Gaziantep FK'da oynayan Emre Taşdemir'in eşi olduğu ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde ilk soruda joker kullnan yarışmacı gündem oldu. Sosyal medyada "ilk soruda joker kullanan yarışmacı" olarak konuşulan Merve İrem Taşdemir'in eşinin de ünlü futbolcu olduğu ortaya çıktı.

İLK SORUDA JOKER KULLANDI, SOSYAL MEDYANINN DİLİNE DÜŞTÜ

Yarışmayı ikinci baraj sorusuna kadar başarıyla sürdüren Merve İrem Taşdemir, finalde 50 bin TL kazandı. İlk soruda joker kullanan Merve İrem Taşdemir, sosyal medyanın diline düştü.

Program sonrası ise izleyicileri daha da şaşırtan detay gündeme geldi: Yarışmacı, bir dönem Galatasaray forması giyen, son olarak Gaziantep FK'da oynayan Emre Taşdemir'in eşi olduğu öğrenildi.