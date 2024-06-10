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Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze rüzgarı! Ev hanımı iken Viyana'da eğitim aldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:47

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e Menekşe Teyze damga vurdu. Ev hanımı olan yarışmacı Viyana'da aldığı eğitimle

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Koyuncu isimli yarışmacı başarılı performansının yanı sıra hayat hikayesiyle alkış topladı. Solucan gübresi üretimi yaptığını belirten Koyuncu, devlet desteğiyle Viyana’da eğitim aldığını da belirtti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E MENEKŞE TEYZE DAMGA VURDU 

Solucan gübresi üretimi yaptığını belirten Menekşe Teyze, ikinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. Viyana’da eğitim aldığında bahseden yarışmacı, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze rüzgarı esti! Hayat hikayesi alkış topladı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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